Nouvel enrôlement au Ravip pour les femmes et écoliers candidats

Opération d’enrôlement au Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP) au profit des femmes bénéficiaires du microcrédit Alafia et des écoliers en classe d’examen qui n’ont pas fait le RAVIP.

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) organise une opération d’enrôlement au Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP) du 02 au 03 novembre 2022 dans tous les départements du Bénin au profit des femmes bénéficiaires du microcrédit Alafia et des écoliers en classe d’examen.

Dans le cadre de cette opération qui offre une deuxième chance aux femmes et aux élèves qui ne s’étaient pas enrôlés au RAVIP, pièce maîtresse dans l’obtention de plusieurs autres actes d’état civil au Bénin.

Les femmes bénéficiaires du microcrédit Alafia sont priées de se rapprocher de l’institution de microcrédit d’affiliation pour de plus amples informations.

« Quant aux écoliers, les parents sont invités à apporter la copie certifiée de l’acte de naissance ou la fiche de déclaration de naissance ».

Selon le communiqué du mandataire de l’ANIP, l’opération vise à délivrer gratuitement le certificat NPI/FiD grâce à l’appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet WURI/Bénin.

