Nouveau dispositif d’obtention du passeport pour la diaspora

Un nouveau dispositif vient d’être mis en place pour faciliter le retrait des passeports ordinaires biométriques et des actes consulaires aux Béninois de la diaspora vivant en Europe. L’Ambassade du Bénin près la France a mis en place un nouveau dispositif d’obtention de ces documents de voyage à la section consulaire à Paris.

Dans une note d’information rendue publique le 1er décembre 2021, l’Ambassadeur Eusèbe Agbangla porte à la connaissance de tous les Béninois de la diaspora vivant en Europe que dans le cadre de l’amélioration de ses prestations en matière de retrait des passeports ordinaires biométriques et des actes consulaires, l’Ambassade met en place un nouveau dispositif d’obtention de ces documents de voyage à la section consulaire à Paris. Le dispositif se présente ainsi pour les Résidents vivant en province ou hors du territoire français et ne pouvant se déplacer à Paris : fournir dès réception d’un courriel ou d’un SMS de confirmation de la section consulaire, une enveloppe Chronopost ou DHL à son adresse, accompagnée d’une copie du récépissé de demande ou l’attestation de dépôt. Il est organisé des séances de Retrait de passeports ordinaires biométriques et d’actes consulaires tous les mardi et jeudi de 13H00 à 15H00 et une Opération spéciale de retrait de passeports ordinaires biométriques et des actes sécurisés (RAVIP) tous les samedis de 09H00 à 13H00 pour compter du 11 décembre 2021 jusqu’au 29 janvier 2022.

L’Ambassade invite tous les membres de la diaspora béninoise en attente de recevoir leurs passeports ordinaires biométriques, à « saisir ces possibilités de service qui leur sont offertes, en répondant promptement aux appels téléphoniques, courriels ou SMS provenant de la Section consulaire ».

M. M.



2 décembre 2021 par