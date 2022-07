L’Agence pour la Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) a signé ce mercredi 13 juillet 2022 un protocole d’accord avec Eureka Energy Consulting pour son installation au Bénin.

Le cabinet de conseil et prestations de services en énergie Eureka Energy Consulting s’installe au Bénin pour créer près de 100 emplois. Après plusieurs mois d’échange, l’accord de son installation a été signé ce mercredi. La Société Eureka Energy Consulting, c’est un investissement de 70 millions de FCFA au Bénin.

« Nous avons vu les évolutions et les avancées, l’aménagement qui est fait par le gouvernement pour les investissements du Bénin qui se démarque des autres pays en Afrique comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal », a confié Pierre-Emmanuel Prudencio, Directeur Général de ’’Eureka Energy Consulting’’. A l’en croire en s’installant au Bénin, le but est « de ramener de l’expertise dans le domaine de l’énergie pour qu’on arrête d’aller à l’extérieur pour trouver du travail à la hauteur de ses attentes ».

« Nous avons plusieurs projets en cours qu’on aimerait développer au Bénin qui consistent à aider le Bénin en infrastructures au niveau énergétique pour participer au développement du Bénin. Notre positionnement au Bénin, c’est également de pouvoir conseiller des entreprises et des particuliers sur comment gérer leur énergie. Nous envisageons être un acteur au niveau de la production de l’énergie que cela soit sur le solaire ou d’autres moyens. Nous sommes là pour booster dans tous les domaines possibles l’économie », a affirmé le Directeur Général de Eureka Energy Consulting. Il a annoncé le recrutement de 100 jeunes avant la fin de l’année 2022.

Selon Laurent Gangbes, Directeur Général de l’APIEx « c’est une entreprise spécialisée en énergie qui va travailler avec des clients aussi bien particuliers et des entreprises qui sont installées en France et qui souhaitent développer au Bénin leurs activités et dans la sous-région ».

« (…) Nous sommes heureux de les accueillir et de les accompagner car avant la fin de l’année, il y a (…) 100 emplois qui seront crées. C’est le moment d’investir au Bénin pour pouvoir développer ses activités. Nous allons les accompagner comme les autres entreprises. Il y a un dispositif qui est mis en place, le code des investissements qui permet de les accompagner pour les exonérations. Nous sommes satisfaits. Nous allons les accompagner par l’octroi d’agrément », a ajouté Laurent Gangbes.

A.Ayosso

