Richard Odjrado, entrepreneur et innovateur béninois fondateur de la startup “AS World Tech” a été reçu en audience, le 06 octobre 2021, par le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. Le jeune entrepreneur compte œuvrer pour la réalisation de l’ambition du gouvernement béninois, celui de faire du Bénin le hub numérique de l’Afrique de l’Ouest.

Âgé de 32 ans et de nationalité béninoise, Richard Gautier Odjrado développe des produits innovants. Il a présenté ses produits au ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. Il s’agit de la montre connectée V7, des lunettes connectées LS-1 et de l’ordinateur portable Shango. Richard Godjrado a également fait part de son rêve, celui d’installer à terme une usine de montage de ses différents outils au Bénin. « La vision du Président Talon, qu’il vous souvienne, est de faire du Bénin le hub numérique de l’Afrique de l’Ouest. C’est pourquoi les idées de M. Odjrado sont à encourager, afin que les projets AS World Tech s’intègrent au mieux aux habitudes de la société béninoise et positionnent notre pays comme une véritable place numérique », a indiqué le ministre d’Etat.

Le jeune entrepreneur travaille pour positionner le pays. « Le Bénin sera le carrefour des nouvelles technologies. Désormais nous pouvons être fiers d’avoir au moins une marque high-tech. C’est rare en Afrique d’avoir une marque high-tech avec des valeurs de responsabilité sociétale et en même temps de protection de l’environnement et de diversité de produits », a déclaré Richard Godjrado, lors de son accueil à l’aéroport de Cotonou le 04 octobre 2021.

Il a annoncé de nouvelles innovations technologiques. « Tenez-vous tranquille, il y a des innovations qui arrivent. Nous allons révolutionner beaucoup de secteurs et ça ne sera pas que des produits. Il y aura aussi des plateformes que nous allons lancer », a-t-il confié à la presse.

Le patron de la marque « Asuka Spirit » prévoit dans les prochaines semaines une tournée africaine. « Les bonnes choses vont commencer. Il n’y a pas de repos quand on est révolutionnaire », a-t-il ajouté.

