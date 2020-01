Nourémou Atchadé déchu de son titre de porte-parole des FCBE

Le parti des Forces cauris pour un Bénin émergent de l’ex président Boni Yayi n’a plus de porte-parole. C’est l’information rendue publique lundi 13 janvier 2020 par le secrétaire à l’économie numérique du parti sur Sikka Tv.

Selon Laurent de-Laure Faton, l’ancien député Nourémou Atchadé longtemps considéré comme porte-parole du parti, n’est que le secrétaire à la communication du parti. Un poste à ne pas confondre avec celui de porte-parole, précise Laurent de-Laure Faton. Pour lui, c’est le bureau de Paul Hounkpè qui est officiellement reconnu par l’administration. Dans le nouvel organigramme du parti, le poste de porte-parole supposé attribué à Nourénou Atchadé n’existe plus.

Depuis quelques mois, le parti des Forces cauris pour un Bénin émergent a connu en son sein, des contradictions inhérentes au poste de porte-parole.

Ces contradictions avaient mis en scène, l’ex ministre Paul Hounkpè, secrétaire exécutif des FCBE, et l’ancien député Nourémou Atchadé.

F. A. A.

14 janvier 2020 par