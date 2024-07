L’ananas béninois ‘’pain de sucre’’ est toujours exporté sur le marché européen. Ce sont les assurances du porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Houngbédji, lors de sa dernière sortie médiatique.

Pas de polémique. Le Bénin continue d’exporter ses ananas sur le marché européen. « Quand le président Talon arrivait en 2016, notre ananas était interdit en Europe. On ne pouvait pas exporter de l’ananas béninois là-bas parce que les normes n’étaient pas du tout respectées », a rappelé Wilfried Houngbédji. Le gouvernement, poursuit-il, sous l’égide du président de la République a fait en sorte de remettre notre ananas aux normes et depuis 2018 ou 2019 nous sommes à nouveau admis sur le territoire européen et donc sur le territoire français.

« Des Béninois, des Français et des Occidentaux viennent chercher nos ananas et l’exportent sur le marché européen », informe-t-il.

En juin, des ananas du Bénin ont été retirés des rayons de supermarchés en France. « Un des exportateurs a envoyé plusieurs cargaisons et il y a deux lots qui avaient été épinglés pour la simple raison qu’il y a un produit qu’on appelle éthéphon qui était en dose un peu supérieure à ce qui est admis sur le marché français », explique le porte-parole du gouvernement.

A en croire Wilfried Houngbédji, il y a eu défaillance au niveau des contrôles de départ au Bénin pour qu’on enregistre des livraisons non conformes aux normes. Il informe que dans les champs, les producteurs ont été formés et sensibilisés par les agents du ministère de l’agriculture à comment faire pour respecter les normes. « Si l’agent du ministère de l’agriculture n’est pas là (…) il peut vous passer à l’esprit d’administrer un produit supplémentaire alors que vous n’avez plus besoin de ça. Donc c’est possible que cela se soit passé dans un champ », a relevé Wilfried Houngbédji.

Après l’étape de champ, un laboratoire se charge d’analyser et de certifier les produits avant exportation. « On a deux hypothèses : au niveau du champ il s’est passé quelque chose et au niveau du laboratoire on devrait pouvoir identifier. La certitude que nous avons, c’est qu’il y a un dysfonctionnement au niveau de ce laboratoire. Des gens qui sont préposés à faire un certain travail sur la chaîne du contrôle ne l’ont pas fait », a affirmé Wilfried Houngbédji.

Le gouvernement béninois n’a pas tardé à agir. Le ministre de l’Agriculture a relevé le directeur général de l’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments (ABSSA) de ses fonctions pour faute grave. « S’il y a des sanctions à administrer, les personnes responsables vont répondre de leurs actes et subir les sanctions prévues par les textes », a souligné le porte-parole du gouvernement.

Il rassure que l’ananas béninois continue d’aller sur le marché européen et sur le marché français. « Il n’y a pas de polémique (…) », a ajouté Wilfried Houngbédji.

Akpédjé Ayosso

8 juillet 2024 par ,