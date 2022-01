En prélude à la nouvelle année 2022, le Chef de l’Etat Patrice Talon a adressé, vendredi 31 décembre 2021, ses vœux aux Béninoises et Béninois.

Le Président de la République Patrice Talon a rendu grâce au nom de tous les Béninois pour la vie malgré les peines traversées par chacun durant l’année 2021. Au plan collectif, ces peines ont été : l’insécurité à nos frontières ; la pandémie de la Covid-19 et la cherté de la vie. « Au-delà de nous avoir éprouvés, elles (ces peines, Ndlr) nous rappellent que le chemin de la prospérité est encore long et nous conforte dans notre volonté de nous améliorer pour y parvenir. En fait, n’est-ce pas de nos défis que naissent nos serments et promesses qui lient chacun à la République ? », a rappelé le président Patrice Talon, vendredi 31 décembre 2021, dans son message de vœux à l’orée de l’année nouvelle. L’année 2021 qui s’est achevée n’a pas apporté que des peines, selon le chef de l’Etat. « Je ne doute pas que pour les uns et les autres 2021 n’aura pas manqué de motifs de satisfaction et de joie. Pour notre communauté, la communauté béninoise, nos motifs de satisfaction résident dans les progrès que nous avons réalisés ensemble sur plusieurs fronts et qui nous donnent l’assurance que nous sommes capables désormais d’améliorer globalement par notre effort commun, nos conditions de vie de manière soutenue », s’est réjoui le chef de l’Etat. Dans ses vœux proprement dits pour la nouvelle année, Patrice Talon a rappelé l’engagement de deux acteurs pour le meilleur en 2022 : chaque citoyen et le Gouvernement.

Le meilleur pour 2022…

Nous devons « être exigeant envers nous-mêmes » et « donner le meilleur de nous-mêmes », a recommandé le Président Patrice Talon afin de « combler le gap de nos besoins individuels et collectifs et permettre à chacun une vie meilleure ». « Ainsi, notre espérance et nos vœux ne sauraient être vains si nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour nous-mêmes et pour notre pays, nos efforts, nous exauceront immanquablement », a martelé le Chef de l’Etat. Patrice Talon promet que lui et son gouvernement travailleront également pour que « 2022 soit meilleur que 2021 ». « C’est dans cette lancée qu’en 2022, nous allons relever les salaires des travailleurs au tant que nous investirons dans divers secteurs productifs pour créer davantage d’emplois et de richesses au profit de tous. En 2022, l’Etat sera davantage solidaire à l’endroit de chacun(…) », a promis Patrice Talon. Le Chef de l’Etat a, pour finir, souhaité aux Béninoises et Béninois « une bonne santé et davantage de réussite dans la vie ».

M. M.

31 décembre 2021 par ,