Lors d’un entretien accordé en février dernier à Jeune Afrique, le président de la République Patrice Talon est revenu sur la question du troisième mandat évoquée par une partie de l’opinion publique.

Le Président Patrice Talon à affirmer à plusieurs reprises ne pas vouloir se représenter en 2026 à l’issue de son second mandat qui s’achève en 2026 mais des doutes subsistent au sein d’une partie de l’opinion publique. Interrogé sur la question de savoir s’il tiendrait parole en 2026, à l’issue de son deuxième et dernier mandat, le président a exprimé son agacement. « Cette question m’agace », a répondu Patrice Talon à Jeune Afrique. A l’en croire, se représenter, traduisait un manque de respect pour les institutions.

Le Chef de l’Etat a rappelé que c’était lui-même qui avait renforcé la Constitution du Bénin pour limiter le nombre de mandats à deux. « J’ai moi-même renforcé la Constitution pour stipuler que nul ne pourra exercer plus de deux mandats dans sa vie, et je serai le premier à la violer ? Une énième fois, je vous le redis : non, je ne serai pas candidat », a martelé le président.

Patrice Talon a insisté sur le fait que cette règle était essentielle pour préserver la démocratie. « C’est en cela, entre autres, que le Bénin montre l’exemple », a précisé le Chef de l’Etat.

Cette déclaration vient mettre fin aux supputations sur un troisième mandat de l’actuel locataire du Palais de la Marina.

M. M.

14 mars 2025 par ,