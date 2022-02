Niveau des travaux du Comité de revalorisation des salaires

Le Comité chargé d’étudier les conditions de revalorisation des salaires et des niveaux de rémunération des travailleurs du secteur public ainsi que du privé a fait le premier point d’étape de ses travaux en Conseil des ministres ce mercredi 09 février. L’information a été donnée par Wilfried Léandre Houngbédji, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement et porte-parole du gouvernement, lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 11 février 2022 au Ministère des Affaires étrangères et de la coopération.

Les questions sécuritaires, d’actualité ainsi que l’exposition des trésors royaux couplée avec celle des œuvres d’art contemporains étaient également au centre des échanges avec les journalistes.

« Les travaux » du Comité mis en place par le gouvernement pour faire des propositions chiffrées et des projections dans le cadre de la réforme de revalorisation des salaires et des niveaux de rémunération des travailleurs « évoluent très bien ». Un point d’étape des travaux dudit Comité a été fait aux membres du gouvernement en Conseil des ministres, mercredi 09 février 2022. Ces précisions ont été données, ce vendredi 11 février 2022, par Wilfried Léandre Houngbédji, au Ministère des Affaires étrangères et de la coopération. « (…) Le chef de l’Etat a demandé à ce Comité de faire un point d’étape au Conseil. Ce point d’étape permet de se rendre compte que le Comité est effectivement à pied d’œuvre », a indiqué le porte-parole du gouvernement, qui ajoute qu’il y a « des pistes qui commencent à s’entrevoir ». Selon Wilfried Houngbédji, le Comité va poursuivre son travail et en fera le point au gouvernement dès que tout sera réglé. « (…) Le gouvernement entre en discussion avec ses partenaires sociaux pour leur présenter ses options et après cela les indications seront faites sur ce qui est retenu ; quand est-ce que ça démarre ? Je pense que chacun y trouvera son compte aussi bien l’Etat que les travailleurs en général », le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement.

Marc MENSAH

