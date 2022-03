Nikanor annonce son concert pour décembre 2022

L’artiste Nikanor a annoncé ce weekend son concert pour le 25 décembre 2022.

Le Fils du Pays en Concert à Cotonou. « C’est désormais Officiel. le 25 décembre 2022 aura lieu mon Concert ’’ Le Fils du Pays" à Canal Olympia pour le plaisir de tout le pays. Restitution de toutes ces années d’apprentissage. Je suis le Fils du Pays », a écrit Nikanor sur sa page Facebook.

Cette annonce du jeune chanteur béninois surnommé "Le Fils du Pays" été bien accueillie par ses fans et plusieurs artistes dont Sèssimè. Le chanteur béninois est auteur des titres à succès "Annie", "Manvo Manvo" , "Yinko Tché". Nikanor a fait un featuring avec Sèssimè (Toi et Moi) et plusieurs autres artistes. En février dernier, il a été gratifié par YouTube pour avoir atteint 100.000 abonnés sur la plateforme.

Akpédjé Ayosso

