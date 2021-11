Nicéphore Soglo convoqué au tribunal le 26 novembre

La nouvelle comparution de l’ancien président Nicéphore Soglo dans l’affaire de diffamation, qui l’oppose aux ayants droits de l’ex ministre Soumanou Moudjaïdou est prévue pour le 26 novembre prochain.

Poursuivi pour des propos tenus le 28 février lors d’une rencontre politique sur l’ancien ministre et ambassadeur du Bénin au Koweït, Soumanou Moudjaïdou, l’ex président de la République, Nicéphore Soglo, comparaîtra le 26 novembre 2021 au Tribunal de première instance de Cotonou.

Les enfants du diplomate accuse l’ancien chef de l’Etat d’avoir tenu des « propos injurieux et diffamatoires » sur leur père dans l’affaire « tentative d’empoisonnement du président Boni Yayi ». Les propos sont constitutifs « d’injures publiques », « d’atteinte à l’honneur » de Soumanou Moudjaïdou, selon la plainte. Les requérants réclament réparation du préjudice évalué « forfaitairement à la somme de cent millions (100.000.000) FCFA », la diffusion de la décision de justice dans une quinzaine de médias au cas où l’ex président Soglo serait reconnu coupable.

Les audiences programmées en juin et juillet au Tribunal n’ont pu se tenir pour plusieurs raisons. Il s’agit de l’absence des avocats de la partie civile et l’absence du territoire de l’ex président Soglo pour raisons de santé.

L’audience était programmée à nouveau pour le 29 octobre dernier mais le dossier n’avait pas été enrôlé, selon Me Sadikou Alao, l’un des avocats de Nicéphore Soglo.

Les enfants de Soumanou Moudjaïdou n’en démordent pas.

L’audience est reportée au vendredi 26 novembre 2021.

M. M.

3 novembre 2021 par ,