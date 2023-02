Nicéphore SOGLO attristé par le drame de Dassa

L’ancien chef d’Etat béninois, Nicéphore SOGLO a réagi après l’accident mortel survenu à Dassa dimanche 29 janvier 2023, et ayant coûté la vie à plusieurs citoyens. A travers un message à la nation, l’ex président de la République a exprimé sa compassion aux familles des victimes et fait des propositions pour éviter la récurrence des cas d’accident sur les axes routiers au Bénin.

Plusieurs accidents de circulation ont été enregistrés ces derniers jours au Bénin. Le plus grave est celui survenu à Dassa dimanche 29 janvier, et qui a plongé tout le pays dans le deuil. Plus de 22 personnes y ont perdu la vie. Informé du drame, l’ancien président de la République, Nicéphore SOGLO a adressé un message à la nation. « Personnellement, j’ai passé comme beaucoup, une nuit blanche », a-t-il écrit. Le drame de Dassa selon l’ex chef d’Etat, est « un carnage, une horreur » qui a plongé le pays dans « la douleur et le deuil ». Tout en exprimant sa solidarité à « la douleur des victimes et de leurs proches », il a formulé le vœu de se porter très bientôt à leur chevet. « C’est le moment plus que jamais de mettre en place une solidarité nationale afin de soulager les âmes en peine », a indiqué le président SOGLO.

Dans la perspective de solutions pour éviter les accidents de circulation sur les routes, M. SOGLO, conscient de ce que l’Etat béninois ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque conducteur de bus ou de camion gros porteur, a mis sur la table les réflexions explorées par le passé en ce qui concerne le développement des moyens de transport terrestre. « Le plus sûr moyen de transport est le train, ‘’le pipan’’. De sorte à rallier toutes les grandes capitales de notre sous-région », a-t-il conseillé.

En Conseil des ministres mercredi 1er février 2023, le gouvernement a annoncé des réformes dans le sous-secteur du transport routier pour renforcer la sécurité routière.

F. A. A.

2 février 2023 par ,