Ngannou empoche 11 milliards de FCFA malgré sa défaite contre Joshua

Cette nuit a été un véritable calvaire pour Francis Ngannou. Il a été mis au KO par Anthony Joshua dès le deuxième round. Le Camerounais a quand même reçu une grosse enveloppe après cette lourde défaite.



Après avoir fait vaciller Tyson Fury, la star du MMA Francis Ngannou a été largement surclassée par le poids lourd Anthony Joshua, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mars. En Arabie saoudite, le Britannique n’a eu besoin que de deux rounds pour mettre K.-O. le Camerounais, éteint sur une droite surpuissante de son adversaire.

Joshua espère désormais affronter pour son prochain combat le vainqueur du choc entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk qui s’affrontent en mai pour le titre unifié des lourds.

Malgré son succès expéditif, Anthony Joshua a eu des mots d’encouragements pour Francis Ngannou. « Tu es une inspiration, ne quitte pas la boxe. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on en parle après », lui a glissé le Britannique à l’oreille dès la fin du match.

De son côté, Ngannou a réagi quelques heures plus tard. Sur X, il a écrit : “Désolé les gars, je vous ai tous laissé tomber. Aujourd’hui, c’était une mauvaise journée au bureau mais demain sera un autre jour. Merci à tous pour l’amour”

Malgré cette lourde défaite, Francis Ngannou va empocher une cagnotte de 20 millions de dollars soit environ 11 milliards de francs CFA.

J.S

