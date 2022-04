Nestor Bonou prend service à la mairie de Cotonou

Le secrétaire exécutif (SE) de la mairie de Cotonou, Nestor Bossou a été installé dans ses fonctions ce lundi 25 avril 2022. La cérémonie d’installation a été présidée par le préfet du Littoral, Alain Orounla.



Faire de Cotonou une ville attractive et résiliente, c’est l’ambition du nouveau secrétaire exécutif. Nestor Bossou a promis laisser des traces. Il n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance à Dieu et au chef de l’Etat Patrice Talon.

Dans son message, le maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo a invité le nouveau secrétaire exécutif de la capitale économique du Bénin à faire en sorte que les objectifs fixés soient atteints, et qu’au bout du bilan, l’on soit fier de donner la preuve de la pertinence de la réforme sur le secteur de la décentralisation.

F. A. A.

25 avril 2022 par