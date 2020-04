Nécessité de sévères sanctions à l’encontre des élèves

Des vidéos d’élèves à caractère pornographique et d’usage de stupéfiants ont circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. On y voit des apprenants des collèges « Clé de la Réussite » et du Complexe scolaire protestant (CSP) en uniforme s’adonnent en classe aux caresses, fellations, et tripotages des seins et fesses. Certains faisaient usage de chanvre indien et autres stupéfiants.

Les élèves du Complexe scolaire protestant, auteurs de ces vidéos obscènes ont été sanctionnés par le Conseil de discipline de l’établissement.

Les responsables de l’établissement ne sont pas restés indifférents face aux mauvais comportements des apprenants qui déshonorent ce lieu d’éducation.

Le 18 mars dernier, le conseil de discipline du CSP a réuni les élèves concernés et leurs parents. Au terme de cette rencontre au cours de laquelle les élèves ont été écoutés, le conseil a sanctionné tous ceux qui ont pris part à ces scènes obscènes.

L. F. et S. A. ont été exclus pour 10 jours. Pour avoir utilisé les portables dans le collège, ces deux élèves devront aussi faire des corvées.

Leurs téléphones portables ont été confisqués.

Les élèves A. D., A. S. et T. H. ont écopé de 15 jours d’exclusion plus corvée au sein du collège.

L’auteur de la collecte des séquences filmées, D. J. a été exclu de l’établissement. Il aurait envoyé ces séquences à quelqu’un d’autre qui n’est pas de l’établissement. Ce dernier a fait un montage vidéo qu’ils ont balancé sur les réseaux sociaux.

Les élèves concernés par l’affaire sont tous en classe de seconde AB au CSP.

Suite à la diffusion des vidéos sur les réseaux sociaux, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, Mario Mètonou, s’est saisi du dossier. Outre les scènes d’actes sexuels, des apprenants détenaient aussi des stupéfiants. Les auteurs et complices de cette affaire seront poursuivis et punis conformément à la loi en vigueur en République du Bénin.

A.A.A

1er avril 2020 par