Nécessité d’un dépistage de masse pour lutter contre le Covid-19

A la date du 16 juin 2020, le Bénin a enregistré 572 cas confirmés de Covid-19 avec 326 personnes sous traitement, 237 guéries et 09 décès. Face à la recrudescence du nombre d’infections du Covid-19 ces derniers jours au Bénin, il est nécessaire que les populations soient soumis à un dépistage systématique.

Le Bénin a décidé en avril 2020 dans le cadre de sa stratégie de riposte contre le coronavirus, le dépistage systématique des communautés à risque telles que le personnel médical et paramédical, les forces défense et de sécurité et autres.

Un dépistage progressif a été organisé par le gouvernement béninois à l’endroit des enseignants dans le cadre de la reprise des classes le lundi 11 mai.

Suite à l’allègement des restrictions dues à la Covid-19 pour faire face à la pandémie, le nombre de sujets déclarés positifs n’a cessé de grimper au fil des jours malgré les recommandations pour les gestes barrières et de distanciation sociale.

Aujourd’hui, la pandémie a dépassé la barre des 500 contaminés dans le pays. Il n’est plus question de groupes cibles ou de petits foyers, le virus circule activement.

Test obligatoire pour tous



A cette phase 2 de la propagation du virus, le gouvernement doit pouvoir envisager le dépistage systématique des populations face à l’augmentation substantielle des cas positifs ces derniers jours.

Le Bénin dans sa stratégie de riposte a renforcé ses capacités de dépistage et de prise en charge des sujets atteints du Covid-19 à travers l’acquisition de masques, de kits de dépistage, de gels hydroalcooliques, de matériels et de médicaments. Plusieurs centres hospitaliers ont été réhabilités ou aménagés en centres de prise en charge des patients. Des laboratoires de dépistage du Covid-19 ont été installés et équipés.

Dans sa lutte contre le coronavirus, le gouvernement a reçu des milliards de FCFA et des milliers de matériels et équipements médicaux des personnes morales et physiques. Mieux, les partenaires techniques financiers ne cessent de soutenir le Bénin à travers des dons financiers, en nature et en matériels.

Les populations béninoises vont devoir « apprendre à vivre avec le virus ». Mais il est nécessaire de procéder au dépistage de masse afin d’évaluer le niveau réel de contamination mais aussi de revoir la stratégie de riposte afin de limiter la propagation du Covid-19 dans le pays.

Les populations sont invitées à observer les gestes barrières telles que le lavage régulier des mains, le port obligatoire de masque et la distanciation sociale. Il y va de la survie de tous.

A.A.A

17 juin 2020 par