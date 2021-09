NOCIBE offre des kits scolaires à tous les apprenants de Massè

La Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE SA) a procédé, jeudi 16 août 2021, à la remise de kits scolaires complets à tous les apprenants de la maternelle, du primaire et du cours secondaire de l’arrondissement de Massè sis dans la commune d’Adja-Ouèrè, département du Plateau. C’est à travers une cérémonie officielle tenue dans l’enceinte du CEG Massè en présence du maire de la Commune d’Adja-Ouèrè, du représentant du préfet du Plateau, du Directeur départemental des Enseignements Maternel et Primaire du Plateau, du Directeur des Enseignements secondaire de la Formation Technique et Professionnelle du Plateau, des responsables et personnel de la NOCIBE, du roi de Massè, des têtes couronnées ainsi que des élèves de l’arrondissement de Massè.

« Aucun élève ne sera renvoyé de la classe ou lors des évaluations pour non-paiement des frais de scolarité » au titre de l’année scolaire 2021-2022 dans l’arrondissement de Massè sis dans la commune d’Adja-Ouèrè. Et pour cause, la Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE SA) a décidé de payer intégralement les frais de scolarité de tous les élèves assujettis. L’information a été annoncée par le directeur général adjoint de la Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE SA), Jean Philipe Equilbec, jeudi 16 août 2021. La tâche a été également allégée aux parents en ce qui concerne les charges financières liées à l’achat des fournitures scolaires.

Des fournitures scolaires ont été offerts aux élèves de toutes les écoles de l’arrondissement de Massè. C’est une action sociale de grande envergure, une première dans l’arrondissement de Massè.

« Tous ces élèves recevront un kit comprenant toutes les fournitures et manuels scolaires ; le tout dans un sac adapté (…) », a indiqué Jean Philipe Equilbec, directeur général adjoint de la Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE SA), jeudi 16 août 2021, lors de la remise symbolique de kits scolaires complets à tous les apprenants de la maternelle, du primaire et du cours secondaire de l’arrondissement de Massè sis dans la commune d’Adja-Ouèrè.

Les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole Peace Hounmenou, ont remercié la NOCIBE qui a fait un « grand geste qui galvanise et incite à redoubler d’efforts ».

Au nom du conseil communal et de toute la population d’Adja-Ouèrè, le maire de la commune d’Adja-Ouèrè, Cyrille Adégbola a remercié la société donatrice. Il n’a pas manqué de saluer le Président Directeur Général de la NOCIBE, Monsieur Latfallah Layousse, pour les nombreuses actions sociales au profit des couches sociales de la commune.

Le Directeur départemental des Enseignements Maternel et Primaire du Plateau, Gabriel Dohou a exhorté les apprenants à faire bon usage des dons.

Pour le Directeur départemental des Enseignements Maternel et Primaire du Plateau, du Directeur des Enseignements secondaire de la Formation Technique et Professionnelle du Plateau, Soumaïla Abiossè, les responsables de la NOCIBE ont fait un geste utile qui « accompagne le gouvernement dans le maintien des élèves à l’école ».

Une entreprise aux côtés des communautés

« Depuis l’avènement du grand joyau industriel, la commune d’Adja-Ouèrè a connu beaucoup de changements sur tous les plans suivant le plan de la gestion environnementale et sociale. La NOCIBE mène de nombreuses actions sociales et environnementales mais ses efforts ne sont toujours pas connus du grand public », a expliqué de la commune d’Adja-Ouèrè, Cyrille Adégbola.

Le maire a, entres autres, rappelé la mise à disposition des engins lourds pour l’ouverture des voies, la reconstruction et l’assainnissement du CEG Massè y compris sa clôture, la construction de modules de classes,

Sur le plan sanitaire, outre l’ambulance et les médecins que NOCIBE met à la disposition de l’arrondissement, les travaux de construction et de rénovation du centre de santé de Massè ont déjà démarré.

