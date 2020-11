Mutation institutionnelle de la Direction générale de l’eau

La direction générale de l’eau subit une mutation institutionnelle. La décision a été prise ce mercredi 11 novembre 2020 en Conseil des ministres.

Selon le compte rendu de la séance hebdomadaire du gouvernement, à la suite d’un audit commandité dans le but d’assurer une meilleure prise en charge du secteur de l’eau par la structure la mieux indiquée, il est recommandé notamment que la Direction générale de l’Eau soit recentrée sur ses activités régaliennes. Il s’agit entre autres de l’élaboration de la politique nationale et des stratégies relatives à la gestion de l’eau, de la promotion et du suivi des activités des structures et organes de gestion intégrée des ressources en eau, etc.

De même, l’audit a préconisé la création d’une seule Agence nationale de Bassins hydrographiques en lieu et place de plusieurs Agences comme c’est le cas actuellement, pour gérer les ressources en eau des bassins naturels dont regorge le pays.

F. A. A.

