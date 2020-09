Moretti ouvre la deuxième session ordinaire 2020

Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), Rémi Prosper Moretti, a procédé ce mardi 22 septembre 2020 au siège de l’institution à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année.

Les points inscrits à l’ordre du jour de la deuxième session ordinaire sont entre autres : l’étude du rapport relatif à la régularisation de la situation des radiodiffusions sonores dont les conventions sont arrivées à terme, celui relatif à la mission de contrôle physique des sièges des organes de presse écrite en vue de l’actualisation de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin.

A cela s’ajoutent le rapport relatif à l’organisation d’un séminaire d’évaluation de la décision N°98-050 du 17 juin 1998 portant modification de la décision N°95-062 du 03 novembre 1995 relatif à l’organisation et à l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public et le rapport relatif à la procédure d’élaboration d’un cadre de travail formel entre les organes dits institutionnels et le service public. Sans oublier l’organisation de la campagne médiatique de l’élection présidentielle de l’année 2021.

Selon le président de la HAAC, il sera aussi question d’examiner le point des diligences effectuées afin de délivrer aux médias en ligne une autorisation pour l’exercice légale de leurs activités en République du Bénin.

Plusieurs autres dossiers seront étudiés au cours de la session.

A.A.A

23 septembre 2020 par