Moov Money sponsor officiel du Festizik Cotonou Barbecue

L’édition 2022 du Festizik Cotonou Barbecue a démarré, jeudi 21 juillet dernier, à Canal Olympia. Le réseau Moov Africa à travers le service Moov Money est présent sur le plus grand festival de gastronomie de la capitale économique du Bénin. Les tickets sont en vente sur la plateforme www.faevent.bj via Moov Money, et à Canal Olympia.



Plus de soucis pour les jeunes filles et jeunes gens désireux de s’offrir quelques moments de plaisir et de distraction à Cotonou. Les Festizik ouvert jeudi 21 juillet dernier à Canal Olympia reste un cadre idéal. En famille ou entre amis, on peut y passer des moments inoubliables en cette période de grandes vacances.

Ce samedi 23 juillet, nombreux sont les couples, familles et amis qui ont fait le déplacement sur Canal Olympia à Wologuèdè.

Karelle, bachelière résident à Akpakpa était de la partie avec son jeune frère, Warren. Tous deux se disent comblés par l’accueil et le service offerts. Le jeune garçon pour sa part espère voir plus de monde que ce qu’il a vu dans l’après-midi. Une attente qui sera sans doute comblée avant 20h, heure retenue par les deux frères pour rejoindre les parents à la maison.



Lydiane Dossou-Yovo, jeune dame résident à Agla n’a pas voulu se faire compter l’événement. Outre le service, l’accueil et l’animation, elle a beaucoup apprécié le dispositif sécuritaire mis en place pour assurer la sécurité des participants. Ce qui, à l’en croire, permet d’éviter l’intrusion de « gens dangereux ».

Le Festizik selon un promoteur d’entreprise qui a requis l’anonymat, permet aux jeunes de se détendre.

C’est une occasion pour les entreprises de faire la promotion de leurs produits. La présence de Moov Money en tant que sponsor officiel selon le responsable d’entreprise, permet au réseau de téléphonie mobile, d’être plus visible, d’avoir la plus grande part de marché, et de mieux faire connaître ses produits.

Le Festizik Cotonou Barbecue se déroule tous les jours du 21 juillet au 1er août 2022, jour de la fête de l’indépendance.

Les participants bénéficieront de plusieurs surprises et d’importants lots.

F. A. A.

Quelques images





























24 juillet 2022 par