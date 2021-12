Moov Money et UBA facilitent les transferts d’argent à leurs clients

Les transferts d’argent entre Moov Money et les comptes ou les cartes Visa prépayées UBA sont désormais possibles avec le service Moov Banking. Ce produit qui simplifie la vie des clients a été lancé ce vendredi 10 décembre 2021 par les responsables de Moov Money et de la banque UBA lors d’une conférence de presse à l’hôtel Azalaï de Cotonou.

Engagé pour le développement de l’inclusion financière au Bénin, Moov Money ne cesse de simplifier la vie à ses abonnés. En partenariat avec la banque UBA, Moov Money offre à ses abonnés la possibilité d’effectuer leurs opérations de transfert d’argent des comptes ou des cartes bancaires UBA vers leur compte Moov Money et vice-versa. Selon Aïssatou Diallo, directrice des Opérations et des Partenariats d’Emission de Monnaie Electronique, l’objectif de ce partenariat entre Moov Money et UBA est de mieux satisfaire les clients et partenaires. Heureuse du lancement de cette nouvelle offre, elle n’a pas manqué de remercier les abonnés Moov Money pour leur confiance et fidélité.

A en croire le directeur général par intérim de UBA Bénin, la volonté de UBA est de fournir des services de qualité aux clients afin de leur donner une liberté totale. « Pour traduire davantage cette volonté, nous avons fait l’option de collaborer avec des partenaires de choix tel que Moov Africa. Nous sommes fiers de proposer à la population béninoise, le dernier né de nos services, issu du partenariat entre nos deux entités », a déclaré Kayodé Ebitigha. Il a invité tous les détenteurs de cartes Visa prépayées, de compte UBA et de compte Moov Money à utiliser le service ‘’Moov Banking’’ pour jouir de ses nombreux avantages.

Transferts en toute sécurité avec fiabilité et à moindres coûts

Avec le produit Moov Banking, l’abonné Moov Money peut gérer ses opérations en toute quiétude à partir de son téléphone mobile. Les abonnés peuvent approvisionner leur compte UBA (courant ou épargne) sans se déplacer (Push) via Moov Money et également déposer de l’argent sur leur compte Moov Money à partir de leur compte UBA et ensuite le retirer dans tous les points Moov Money (Pull). Les opérations sont aussi possibles avec les cartes Visa prépayées UBA. « C’est très facile et rapide 24 h sur 24h et 7 jours sur 7 » a affirmé Lionel Dotou du département ‘’développement produit Moov Money’’ chez Moov Africa.

Le service Moov Banking informe-t-il, est élargi aux agents Moov Money. « On a mis en place ce système pour que nos agents puissent également effecteur leurs différentes transactions vers leurs comptes UBA », a ajouté Lionel Dotou. Les agents Moov Money peuvent donc aussi effectuer le transfert compte Moov Money vers compte banque UBA, le transfert compte Banque UBA vers compte Moov Money, consulter le solde du compte bancaire et vérifier les dernières transactions. Les abonnés et agents Moov Money bénéficient de ce service qui assure rapidité et fiabilité à moindres coûts.

Comment y souscrire ?

Le client peut se rendre dans l’une des agences UBA pour remplir le formulaire de souscription afin de lier son compte bancaire ou sa carte UBA à son compte Moov Money. La possibilité est offerte au client de souscrire à distance en composant *855*1*3# et suivre les instructions. Pour l’agent Moov Money, il s’agira tout simplement de saisir la syntaxe *811*1*3#. « Vous avez la possibilité de lier plusieurs comptes au même numéro Moov Money mais pas l’inverse », a précisé Lionel Dotou. Le service est automatiquement activé dès la liaison des comptes. Moov Africa et UBA a fait des heureux gagnants lors du lancement du produit "Moov Banking". Quatre journalistes choisis au terme d’un tirage au sort sont repartis avec un kit wifi Moov et un compte UBA de 25.000 FCFA..

Akpédjé Ayosso

