Moov Africa soutient l’initiative de l’EPAF

Le réseau de téléphonie mobile, Moov Africa a organisé weekend écoulé, une session de formation au profit de jeunes porteurs de projets, et chefs d’entreprise. « Comment mobiliser de financement pour son projet ? », c’est le thème retenu pour la formation marquée par la présence du représentant du ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, des responsables de structures privées et publiques de financements, responsables de banques, etc.



Renforcer les capacités des jeunes porteurs de projets et chefs d’entreprises est une priorité pour le réseau Moov Africa. En partenariat avec l’Etablissement Para-Universitaire ASSANA Formation (EPAF), le réseau de téléphonie mobile a organisé une session de formation à leur intention.

Environ 300 jeunes porteurs de projets et chefs d’entreprises ont été entretenus sur plusieurs thématiques à savoir, « Les offres bancaires aux petites et moyennes entreprises », « La politique de l’Etat en Micro finance », « Les mécanismes de financement mise en place par l’Etat en terme de Micro finance », « Mission, objectifs, activités, et dispositif opérationnel de l’Agence de développement de l’entrepreneuriat des jeunes (ADEJ) », et « Le volet formation du projet ARCH et les mesures d’accompagnement prévues aux artisans ».

En accompagnant l’initiative de l’EPAF, Moov Africa entend donner la possibilité aux chefs d’entreprises, et aux jeunes porteurs de projets, d’utiliser la solution Moov Money pour sécuriser non seulement les différents paiements qu’ils recevront dès qu’ils auront mis en place leurs soumissions, mais aussi d’avoir une certaine traçabilité de toutes leurs transactions.

Suivant les explications de Madelon Chidikofan, responsable des opérations Moov Money, deux solutions sont proposées aux chefs d’entreprises. Il s’agit de la solution de paiement marchand et le paiement de masse.

Le paiement marchand permet de recevoir à partir d’un compte Moov Money, les différents paiements effectués par les clients des entreprises. Les entreprises qui utilisent ce type de paiement ont la possibilité non seulement, de gagner des commissions, mais aussi de transférer les montants reçus sur leurs comptes bancaires. La solution de paiement de masse quant à elle, est une solution qui permet à toute entreprise, de pouvoir payer en un clic, le salaire, les perdiems, les commissions, les frais de mission et tout autre frais à partir d’une plateforme mise à disposition par Moov Africa Bénin, a clarifié Madelon Chidikofan. Ce service souligne-t-il, est ouvert aux abonnés Moov, ceux des autres réseaux GSM, et les personnes ne disposant d’aucun réseau GSM.

C’est une solution qui permet de créditer instantanément le compte Moov Money de plusieurs bénéficiaires. Ceux-ci peuvent retirer leurs fonds auprès des points agents Moov Money présents sur toute l’étendue du territoire national, a poursuivi le responsable des opérations Moov Money.

L’Etablissement Para-Universitaire ASSANA Formation est une école privée d’enseignement supérieur qui offre des formations pratiques de courtes durées aux jeunes. Outre le volet formation, l’EPAF en collaboration avec ses partenaires dont Moov Africa, organise également des conférences publiques.

4 novembre 2021