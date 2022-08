Moov Africa inaugure son agence de Glo-Djigbé

La société de téléphonie mobile Moov Africa Bénin a procédé ce vendredi 19 août 2022, à l’inauguration de son agence Glo-Djigbé au sein de la zone industrielle de Glo Djigbé (GDIZ). La cérémonie a eu lieu en présence des responsables de Moov Africa et des invités.

Moov Africa Bénin se rapproche davantage de ses abonnés à travers l’ouverture d’une agence à Glo-Djigbé. La nouvelle agence, aux couleurs attrayantes de Moov Africa est située dans l’enceinte de la GDIZ, à quelques mètres de l’entrée principale. « Je suis heureux d’accueillir un des joyaux de Moov Africa dans mon arrondissement plus précisément à la GDIZ », a confié le Chef d’arrondissement de Tangbo, commune de Zè. M. Didier Anagonou a remercié Moov Africa Bénin pour l’ouverture de ses portes dans sa localité. « Vous contribuez au développement de notre localité (...). On connaît les prouesses de Moov Africa en matière de téléphonie mobile. Une fois encore bravo à vous », a ajouté Didier Anagonou.

Selon Lahoussine Alaaz, directeur commercial et clientèle, Moov Africa a tenu à être précurseur parmi les entreprises qui s’installent dans la zone industrielle de Glo-Djigbé. L’objectif, poursuit-il, est d’accompagner les opérateurs économiques tout en contribuant au développement de la zone. Pour le représentant du directeur général de Moov Africa Bénin, le projet de la GDIZ est « une incarnation du développement économique au Bénin ». Moov Africa apporte donc sa contribution en matière de télécommunication pour faire du projet une réussite.

L’Agence Moov Africa offre à sa clientèle une large gamme de produits et services. Les abonnés peuvent effectuer des opérations telles que : achats de cartes Sim, retraits de cartes Sim, recharge, réabonnement Canal+, achats des terminaux et équipements, création de compte Moov money, paiement de facture et bien d’autres. « Mon équipe et moi, nous nous engageons à nous mettre à vos dispositions pour satisfaire vos besoins. Nous nous engageons également à remonter toutes vos suggestions et critiques afin que chaque action qui soit exécutée vous soyez fiers d’appartenir à la grande famille de Moov Africa », a déclaré Grâce Alida Assaba, Cheffe de l’Agence Moov Africa de Glo-Djigbé. Elle n’a pas manqué de remercier les abonnés de Moov Africa pour leur fidélité.

L’installation d’une agence Moov Africa à Glo-Djigbé vient alléger les peines des populations de Glo-Djigbé et environs. « À partir d’aujourd’hui, elles n’ont plus besoin de faire des kilomètres avant de venir changer leur Sim, acheter de Sim, les terminaux, faire les dépôts et retraits. (...) c’est vraiment une satisfaction pour toute la population », a affirmé Emma Gagnon épouse Koumalon, responsable à Prodicom Inter, distributeur des produits de Moov Africa Atlantique-Mono. Les ouvriers de la GDIZ ont aussi exprimé leur joie. « Avant que Moov Africa ne vienne ici, on était confronté à des difficultés. Parfois, il faut marcher à pied, 400 à 500 mètres pour les opérations. (...). Je tire chapeau à Moov Africa », a notifié Ferdinand Watcha. Son collègue Philippe Tigoun est également très heureux de faire désormais ses opérations sans se tracasser. A l’en croire, Moov Africa leur simplifie désormais la vie.

La cérémonie d’inauguration s’est achevée par une visite du site (intérieur agence) et la distribution de Gadgets Moov Africa. Un lot a été attribué aux cinq (5) premiers clients. L’Agence Moov Africa de Glo-Djigbé est ouverte du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures et les samedis de 9 heures à 18 heures. Un accueil chaleureux vous y attend.

Akpédjé Ayosso

Quelques images de la cérémonie

