Moov Africa et Bénin Showbiz Awards célèbrent les talents de l’année

La 5è édition du Bénin Showbiz Awards, la plus grande et prestigieuse cérémonie de distinction des artistes béninois sera organisée cette année 2022. Les organisateurs et le réseau de communications mobiles, Moov Africa, sponsor officiel du Bénin Showbiz Awards (BSA), ont annoncé la tenue de l’édition 2022. C’est à travers une conférence de presse organisée, mardi 1er Novembre 2022, au Centre Eya à Cotonou.

Bénin Showbiz Awards (BSA), 5è édition a été officiellement lancé, mardi 1er Novembre 2022, en présence des artistes nominés de l’édition 2022.

Sur cette 5è édition du BSA, la priorité est donnée aux activités scientifiques qui démarrent le 21 novembre 2022. En plus de porter l’événement au niveau international à travers le Conseil International de la Musique, une instution de l’UNESCO en matière de promotion de la musique, les organisateurs du BSA ont procédé à une rationalisation du nombre de catégories dans lesquelles sont nominés les artistes. « On a fait une évaluation et on a jugé bon de supprimer certaines catégories qui en fait se retrouvaient dans d’autres », a expliqué Gogoyi Akouegnon Prosper, Président du Conseil Béninois de la Musique et Président du jury du Bénin Showbiz Awards (BSA), mardi dernier, lors de la conférence du lancement du BSA, 5e édition.

Le BSA va au-delà des distinctions, c’est pour cela que Moov Africa accompagne à nouveau l’édition de 2022. « Moov Africa aime croire en ceux qui ont de la vision.(…) Dans cette édition, on va au-delà, parce que dans les nominés, il y a autres catégories que de simples artistes. (...) Il y a de la progression. Et c’est ce genre de progression que Moov Africa aime et accompagne. Sur 5è édition, (...) nous sommes avec vous et au nom de la Direction Générale et du Directeur Marketing, nous pouvons confirmer également qu’en dépit de toutes les péripéties qui vont exister, nous croyons en ce projet et nous l’accompagnerons toujours », a rassuré Charles Loloma HIE, chef division Communication à Moov Africa. « Nous sommes une marque très citoyenne aujourd’hui qui fait beaucoup pour la culture. Pour preuve l’année dernière, Moov Africa était présent sur tous les événements socio-culturels. Ce qui nous a valu d’ailleurs une reconnaissance de la plupart de nos partenaires médias et institutionnels. Cette année nous ferons pareil. Cette année, en plus du BSA, nous serons présents sur tous les chantiers pour faire en sorte que la culture béninoise soit au centre et émerge toujours », a précisé Charles Loloma HIE.

Partenaire du BSA à l’édition 2021, Gescia immobilier s’est engagée à mettre une parcelle à Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi à la disposition de l’artiste lauréat du BSA d’or de cette année 2022. Une manière de célébrer les artistes qui sont des Ambassadeurs de la culture béninoise, a souligné Mickaël Kovoegnan, Président Directeur Général de Gescia immobilier.

Vote pour les nominés au 7005

Sponsor officiel du BSA, Moov Africa a subventionné à hauteur de 50% le coût des votes pour les artistes nominés au BSA 2022. Ainsi, avec 50 FCFA, on peut voter plusieurs fois pour l’artiste de son choix en envoyant le code de l’artiste par SMS au 7005.

Selon Amoulé Ousmane, membre du Jury du BSA, le vote peut se faire également par internet. Le cumul des points des votes payants comptant pour 50%, l’appréciation du jury (30%) et les activités scientifiques (20%) permettront de déterminer les lauréats par catégorie, a-t-il précisé.

Le chef division Communication à Moov Africa exhorte les artistes nominés à mobiliser leurs followers et leur demande de voter.

Marc MENSAH

2 novembre 2022 par ,