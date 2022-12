Moov Africa contribue à l’appropriation de l’histoire du Bénin

« Histoire du Bénin en Images », le livre qui retrace 75 années (1947-2022) d’histoire politique, économique, diplomatique, culturelle et sportive du Bénin a été officiellement lancé, mercredi 7 décembre 2022, à Cotonou. La cérémonie s’est déroulée en présence des Ministres de l’enseignement supérieur ; des Affaires étrangères et de la coopération, préfacier de l’ouvrage et parrain du lancement ; des ambassadeurs du Maroc près le Bénin, de la Türkiye, de la Chine ; et du Directeur général de Moov Africa Bénin, sponsor du livre.

« Un peuple sans histoire est un peuple sans âme ». Et les grands faits du Bénin de 1947 à 2022 ainsi que leurs principaux acteurs, les générations actuelles et futures peuvent se l’approprier dans un livre : « Histoire du Bénin en Images ».

« Histoire du Bénin en Images », c’est « plus de 100 pages A3 de récits, d’analyses et de témoignages, et près de 300 pages A3 de photos sur la politique, la diplomatie et l’économie du Bénin de 1947 à 2022. C’est également des portraits illustrés d’artistes et de sportifs de renom ayant marqué l’histoire culturelle et sportive du Bénin », a déclaré Victor Sohè, Directeur du projet, au lancement de l’ouvrage à Azalaï hôtel de Cotonou.

Le directeur de projet indique que bien qu’étant un « livre documentaire photographique », « Histoire du Bénin en Images » est perfectible à travers son contenu, qui sera enrichi grâce aux lecteurs. Ainsi le livre sera réédité.

Sponsor à la réalisation de « Histoire du Bénin en Images », le réseau de communication mobile « Moov Africa Bénin se réjouit d’avoir, aux côtés d’un partenaire local privé, contribué à doter le Bénin d’un ouvrage aussi important pour apprendre et comprendre ce pays plein de potentialités », a souligné Omar Nahli, Directeur Général de Moov Africa.

Pour SEM. Rachid Rguibi, ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin, « Histoire du Bénin en Images de par la densité de son contenu, pourra servir désormais de bréviaire pout tout diplomate en poste au Bénin ». Au nom des ambassadeurs de la Chine, de la France et des Etats-Unis d’Amérique, le diplomate a exprimé sa fierté d’avoir contribué à la concrétisation du projet de livre.

« Histoire du Bénin en Images est une contribution importante à l’appropriation de notre histoire, car il offre aux générations actuelles et futures, une large vue panoramique, authentique et unique, sur ce que furent les grands faits et les principaux acteurs du passé de leur pays. (…) Le présent ouvrage (…) plonge le lecteur dans l’histoire du Bénin de 1947 à 2022. C’est donc 75 ans de récits, qui mettent en lumière les principaux acteurs et les grands faits ayant marqué successivement la colonie française du Dahomey, la République du Dahomey indépendante, la République Populaire du Bénin et aujourd’hui la République du Bénin », a expliqué le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, qui a procédé au lancement officiel de l’ouvrage.

Les ambassadeurs, ministres et directeurs des entreprises partenaires au lancement de « Histoire du Bénin en Images » dont le Directeur Général de Moov Africa sont repartis chacun avec un exemplaire de l’ouvrage.

Entre autres partenaires qui ont accompagné la réalisation du livre « Histoire du Bénin en Images », figurent le Ministère des Affaires étrangères et de la coopération ; l’Ambassade du Royaume du Maroc au Bénin ; l’Ambassade de France ; l’Ambassade de Chine ; l’Ambassade des Etats-Unis ; MOOV AFRICA ; Banque Of Africa ; Erevan ; et SOBEBRA.

