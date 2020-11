Monmedenligne, une plateforme de prise de rendez-vous médical en ligne au Bénin

AB&PI Consulting lance au Bénin, Monmedenligne, une plateforme de prise de rendez-vous médical en ligne

1. Pourquoi Monmedenligne ?

Monmedenligne est née suite à trois principaux constats :

• Le Bénin offre un système de santé de niveau relativement faible, du fait d’une insuffisance du plateau technique, mais aussi du nombre de médecins. Nous avons 0,079 médecin pour 1.000 personnes. Ce chiffre est encore plus bas quand on analyse le nombre de spécialistes par habitant. Nous sommes donc en présence d’une offre de soins atone. Il est donc important que nous soyons informés sur les sites de soins de nos médecins et surtout de leurs domaines de spécialité respectifs, pour mieux s’orienter lorsqu’on veut se soigner ! Dans ce sens Monmedenligne joue un rôle de plateforme centrale, qui regroupe plusieurs médecins avec leur profil détaillé, facilitant la recherche aux patients.

• Le deuxième constat porte sur la difficulté que rencontrent les patients pour prendre rendez-vous dans un centre : plusieurs heures dans une file d’attente pour une consultation ! Avec Monmedenligne, le patient s’évite toutes ces tracasseries et prend son rendez-vous auprès de son médecin en un clic sans se déplacer, et reçoit un SMS dès la confirmation du rendez-vous par le médecin, ainsi il pourra se rendre directement en consultation à l’heure convenue.

• Le troisième constat est lié à l’adressage dans nos villes. Lorsque les rues sont sans nom ou numéro, c’est très difficile de s’orienter. Un travail d’adressage est en cours dans les grandes villes de notre pays, mais ce nouveau système n’est pas encore entré dans les habitudes. Sur mon Monmedenligne, les centres sont géolocalisés, ce qui permet aux patients, muni de leur smartphone, de se rendre en consultation à l’aide de leur GPS.

2. Il y a déjà d’autres plateformes qui fournissent ce type de service, alors pourquoi venir s’ajouter à la liste ?

Nous avons plusieurs fournisseurs d’accès internet mais cela ne dérange personne, au contraire. La concurrence est très bien pour les utilisateurs, peu importe le service. C’est d’ailleurs à encourager puisqu’elle permet de nourrir l’innovation.

Pour revenir à Monmedenligne, il faut savoir que nous sommes LA SEULE PLATEFORME de prise de rendez-vous médical FONCTIONNELLE VIA LE WEB en dehors de l’application mobile. Les applications de prise de rendez-vous ne s’utilisant pas au quotidien, le patient peut donc prendre rendez-vous chez son médecin directement sur le site web, sans forcément télécharger au préalable l’application mobile. L’autre avantage que cela offre, c’est la visibilité pour les centres. Lorsqu’un patient recherche un spécialiste, il se réfère à Google. Même lorsque le spécialiste lui est recommandé, il fera des recherches sur Google pour en savoir plus sur ce dernier. Avec Monmedenligne, les informations sur les médecins sont accessibles et le patient peut prendre son rendez-vous en toute sérénité.

Un autre avantage de Monmedenligne, ce sont les rappels du RDV par SMS et par e-mail. Quelques heures avant le RDV de la consultation, le patient reçoit dans sa boîte email, un message de rappel, mais également un SMS sur son téléphone. Il ne s’agit pas de simple notification qui s’affiche sur le téléphone, mais des SMS qui sont envoyés de façon automatique chaque jour pour les consultations enregistrées via Monmedneligne. Ce qui permet de réduire sensiblement les rendez-vous non honorés.

3. Explicitez les avantages pour les médecins et les patients ?

• Pour les professionnels de santé, Monmedneligne offre :

Un agenda à porter de main : une plateforme pour gérer les rendez-vous et réduire le temps de secrétariat

Une réduction des rendez-vous non honorés : SMS et Email de rappel envoyés à aux patients

Une prise de rendez-vous en ligne : un outil de prise de rendez-vous en ligne facile à utiliser

Une communication facilitée avec les patients : les médecins peuvent communiquer aisément avec leurs patients grâce à la messagerie intégrée à l’application mobile.

Confidentialité et sécurité : les informations privées sont sécurisées et protégées.

• Pour les patients, MonmedEnligne facilite l’accès aux soins :

Trouvez rapidement un professionnel de santé près de chez vous

Prenez rendez-vous en ligne 24h/7 jours gratuitement

SMS et Email de rappel des rendez-vous

Échangez avec leur médecin traitant en instantanée grâce à la messagerie disponible 24h/7 jours.

Suivez l’historique des consultations

4. Monmedenligne est-il gratuit pour les patients ?

Oui ! le processus de prise de rendez-vous via Monmedenligne est gratuit pour les patients et le restera.

5. Le service est également gratuit pour les praticiens ?

Monmedenligne est gratuit pour les médecins jusqu’en 2022 ! À partir de cette date, en fonction de l’appropriation du service par les patients et les centres partenaires, la période de gratuité pourra être prolongée.

6. Que gagne la société AB&PI Consulting, fournisseur du service Monmedenligne, dans ce cas ?

Nous sommes dans une phase d’amorçage avec Monmedenligne, où la gratuité du service pour les praticiens est nécessaire. Dans beaucoup de pays où ce système est mis en place vous avez une période de gratuité au début, le temps que le système ne soit adopté par les professionnels de santé et les patients. Il faut dire que le développement de la prise de rendez-vous médical en ligne dépend de deux facteurs clés : le coût de l’accès à la connexion internet et le taux d’utilisation des smartphones. Au Bénin, tant au niveau de la population qu’au niveau des centres de soins, la connexion internet est peu fiable, chère et reste encore un luxe malheureusement. Cela a une incidence directe sur la période de gratuité nécessaire pour le développement d’un tel service. Notre ambition est d’améliorer l’expérience des patients et l’accès aux soins en facilitant la tâche des praticiens. Dans ce sens, le travail qui est fait est pour le long terme.



Site web de Monmedenligne : https://monmedenligne.com

AB & PI Consulting, est une SARL au capital social de 1.000.000 XOF ; Identification fiscale unique : 3201810201871 ; R.C.C.M : RB/PNO/18 B 2039. Email : abpiconsulting@gmail.com

