Mohammed VI salue l’engagement des Marocains à défendre la Patrie

A l’occasion du 68e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé, vendredi 20 août 2021, un discours à la Nation.

Dans son discours à l’occasion du 68e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté a évoqué les prochaines élections. Elles constituent selon le Roi, « un levier pour la mise en place d’institutions crédibles dont la vocation est de servir l’intérêt général, de plaider les causes nationales ».

Selon Sa Majesté Mohammed VI, « Cet esprit de corps est palpable face aux attaques méthodiques dont le Maroc a été dernièrement la cible de la part de certains pays et d’organisations notoirement hostiles à notre nation ». Le Roi a souligné que le « Maroc est visé du fait qu’il est un État pleinement constitué depuis plus de douze siècles, outre une histoire amazighe au long cours, et que depuis plus de quatre siècles, il est gouverné par une monarchie citoyenne, présidant à la destinée du pays et la façonnant dans une symbiose totale entre le Trône et le peuple ».

« Néanmoins, la bonne réputation du Maroc, sa place indiscutable dans le concert des nations, ainsi que son réseau relationnel large et dense, en font un pays digne de confiance et lui confèrent une solide crédibilité aux échelles régionale et internationale », a-t-il déclaré.

Le Maroc fait face à une agression délibérée et préméditée au même titre que certains pays du Maghreb arabe. « Agrippés à des positions préétablies et à des considérations obsolètes, les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu’il a toujours été », indique le Souverain. Il a signalé que certains pays, notamment des pays européens « craignent pour leurs intérêts économiques, leurs marchés et leurs sphères d’influence dans la région maghrébine ».

Selon Sa Majesté, ‹‹ les ennemis de notre intégrité territoriale ne font que renforcer la foi et l’engagement déterminé des Marocains à défendre sans relâche la Patrie et ses intérêts supérieurs. ››.

‹‹ Nous affirmons être déterminés à maintenir résolument le cap, n’en déplaise aux adversaires agacés et aux envieux consumés par la haine vouée à notre pays. ››, a souligné le Roi Mohammed VI.

Inaugurer une étape inédite dans les relations entre le Maroc et l’Espagne

Le Roi a aussi abordé l’état des relations entre le Maroc et ses pays voisins notamment l’Espagne. « Ces relations ont traversé récemment une crise sans précédent qui a fortement ébranlé la confiance mutuelle et a soulevé plusieurs interrogations sur leur devenir », a déploré Sa Majesté. Néanmoins, souligne-t-il, nous avons travaillé avec la partie espagnole, dans le plus grand calme, la clarté la plus totale et un esprit de responsabilité.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI dit avoir suivi le processus de dialogue ainsi que l’évolution des discussions. Pour lui, « le but n’était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l’opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations ».

« Avec un optimisme sincère, Nous formons le souhait de continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président, Son Excellence Pedro Sanchez, afin d’inaugurer une étape inédite dans les relations entre nos deux pays. Désormais, celles-ci devront reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements », a-t-il déclaré. Le même esprit poursuit le Roi, sous-tend les relations de partenariat et de solidarité entre le Maroc et la France.

Mohammed VI soutient que le Maroc n’a pas changé son orientation politique et stratégique, ainsi que son modus operandi dans le traitement de certaines questions diplomatiques. « Il n’en est rien. Le Maroc a effectivement changé mais pas dans le sens souhaité par ses détracteurs. Il a changé parce qu’il n’accepte pas que ses intérêts supérieurs soient malmenés », a ajouté le Roi du Maroc.

« Si par le passé, la Révolution du Roi et du peuple a constitué un tournant historique pour le Maroc dans sa quête de la liberté et de l’indépendance, aujourd’hui s’ouvre devant nous une nouvelle étape où le patriotisme sincère est de mise pour relever les défis internes et externes », a conclu Sa Majesté.

Le Roi Mohammed VI a eu une pensée à l’endroit des valeureux martyrs de la Patrie, feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et son compagnon de lutte, feu Sa Majesté le Roi Hassan II.

A.A.A

23 août 2021 par ,