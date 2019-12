Mohammed VI appelle Tebboune à renouer le dialogue

Le Roi du Maroc Mohammed VI a adressé ce dimanche 15 décembre un message de félicitations à l’algérien Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire à la présidentielle.

« Je suis très heureux de vous adresser mes plus sincères félicitations, ainsi que mes meilleurs vœux de plein succès dans vos hautes fonctions. […] Je réitère mon appel précédent à ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays voisins, sur la base d’une confiance mutuelle et d’un dialogue constructif », a déclaré Sa Majesté dans son message au nouveau président algérien.

M. Abdelmadjid Tebboune a, de son côté, tenu un discours plutôt apaisé en évoquant les relations entre les deux peuples voisins en affirmant « Que nos frères marocains, je suis certain qu’ils nous aiment et qu’ils aiment l’Algérie. C’est d’ailleurs réciproque, les Algériens aiment les Marocains car c’est un peuple aimable ».

En désaccord depuis quarante ans sur la question du Sahara marocain, les relations entre les deux pays ne sont pas au beau fixe.

Le Souverain marocain a saisi l’occasion pour réitérer son appel à ouvrir une « nouvelle page » dans les relations et les coopérations entre les deux pays. Et ceci « sur la base d’une confiance mutuelle et d’un dialogue constructif ».

Depuis 1994, la frontière entre le Maroc et l’Algérie est fermée. Sur la question du Sahara marocain, la dernière rencontre entre les chefs d’Etat remonte à 2005. L’ONU à travers son émissaire l’ancien président allemand Horst Kohler, nommé en 2017 a essayé plusieurs fois de réunir les parties afin de relancer les discussions.

Les appels à la réouverture des frontières entre les deux pays se multiplient. L’ancien Premier ministre marocain, Abderrahmane Youssoufi a lancé tout récemment un appel fraternel à l’Algérie en invitant les deux Chefs d’Etats voisins à une « réconciliation historique » et discuter sur la possibilité de « rouvrir les frontières algéro-marocaines afin de servir les intérêts des deux peuples ».

L’élection du nouveau président algérien permettra comme le souhaitent les deux pays de revitaliser les relations diplomatiques et de trouver un consensus sur le dossier du Sahara marocain.

A.A.A

16 décembre 2019 par