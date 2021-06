Moele-Bénin enregistre encore une démission

Le Secrétaire National aux affaires juridiques et législatives du parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a déposé sa démission ce mardi 29 juin 2021.

Gbètoho Albert Boco a quitté le parti Moele-Bénin pour des « dysfonctionnements » au sein du parti et « raisons d’humiliation publique et de manque d’égard » à sa personne. Selon sa lettre de démission rendue le mardi 29 juin 2021, la décision de suspension des membres fondateurs Céphise Béo Aguiar et Edmond Ayindé, signée par le président du parti n’est pas fidèle à la décision du Bureau politique national. « Conformément aux textes du Parti, le Président n’a pas qualité à signer un compte-rendu de séance. Cela reste une attribution exclusive du Secrétaire général. (Article 21 du Règlement intérieur du parti, alinéa 1 », a indiqué le démissionnaire.

Gbètoho Albert Boco est Secrétaire national aux affaires juridiques et législatives de Moele-Bénin. Il a été également Directeur de la Cellule juridique du parti.

Les formations politiques Moele-Bénin et le Bloc Républicain (BR) sont confrontées à une crise de démissions depuis quelques semaines.

