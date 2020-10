Modeste Toboula contredit Boni Yayi

Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien président Boni Yayi a démenti l’existence d’arriérés de salaire dûs aux travailleurs, en réponse à son successeur Patrice Talon, qui a indiqué que l’Etat a une dette de 173 milliards FCFA envers les travailleurs et retraités avant l’année 2016.

Dans une réplique faite ce dimanche 18 Octobre 2020, Modeste Toboula, responsable syndical sous la gouvernance Yayi, le régime défunt "avait bel et bien laissé des dettes".

Selon l’ex-secrétaire administratif de la Coalition des Organisations Syndicales de l’Administration Publique (COSYNAP), la revalorisation faite sur le point indiciaire de 25% au profit des travailleurs du ministère des finances a eu des incidences. "Les incidences financières découlant de cette revalorisation ont été planifiées pour être apurées en fin de mandat en 2016 mais, malheureusement, elles n’ont pas été apurées", a rétorqué l’ancien syndicaliste et ex préfet du Littoral Modeste Toboula.

