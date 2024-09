Mise en quarantaine d’un produit aphrodisiaque

L’Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé ordonne la mise en quarantaine de tous les lots du produit Kopivitamin Infusion en sachet B/8. C’est suite à un défaut de qualité observé sur des compléments nutritionnels à base d’ingrédients naturels.

Tous les établissements pharmaceutiques et toutes les structures sanitaires sont invités à retirer, sans délai, les boîtes dudit produit et à mettre en quarantaine les stocks concernés en attendant une investigation plus approfondie.

