Mise en place d’un système de gestion des flux migratoires au Bénin

.

‘’Collecter, traiter, stocker et analyser les informations des voyageurs en temps réel et à travers un réseau entier de frontières’’ voilà le rôle dévolu au système d’information d’analyse des flux migratoires ( Siafm/midas). Ce dispositif, déjà utilisé dans plus d’une vingtaine de pays, est selon Nassirou Affagnon un outil qui permet de contrôler plus efficacement ceux qui entrent et quittent leur territoire, en offrant de surcroît une base statique fiable pour conduire leurs politiques migratoires.

Le Siafm/Midas est installé à la frontière de Malanville. Pour l’ambassadeur du Japon près le Bénin, ce programme a pris corps suite à un constat de l’ambassadeur du Japon près le Bénin à Malanville lors d’une visite en 2017. Selon ses explications, le diplomate japonais aurait été marqué, lors de l’une de ses visites dans à la frontière nord du Bénin avec le Niger, par la lenteur dans le traitement de la vérification des informations des voyageurs. Les difficultés liées à la sécurisation des frontières terrestres, notamment dans cette zone qui est une porte de transit vers l’Algérie et la Lybie, aurait aussi motivé l’installation de ce système aux frontières du Bénin. Pour l’ambassadeur du Japon il était important d’aider le personnel de sécurité présent à ces frontières de se travailler sereinement et dans de meilleure condition, lorsqu’on sait que la frontière de Malanville est une porte de sortie vers ’’deux pays confrontés à divers attaques terroristes’’ L’Algérie et la Lybie, via le Niger

Pour rappel, le Midas a été développé par les experts de l’organisation Internationale pour les migrations (Oim) en 2009 et est opérationnel sur trois continents : l’Afrique, l’Asie, et l’Amérique.

Paul Tonon

1er février 2020 par