Mgr Houngbédji lance le programme ‘’ Eglise verte’’

L’archevêque Mgr Roger Houngbédji a procédé, jeudi 16 mars 2023 au lancement du programme ‘’Eglise verte’’ à Cotonou. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato.

L’église catholique au Bénin veut contribuer à la lutte contre les changements climatiques. C’est à travers le programme ‘’Eglise verte’’, initié par la Fondation du diocèse de Cotonou et lancé ce jeudi Mgr Roger Houngbédji, l’archevêque de Cotonou. Il s’agit d’une initiative qui répond à « l’appel des papes saint Jean-Paul II, Benoît XVI et surtout François qui ont insisté sur la nécessité de la création et de la protection de l’environnement ». Le programme des ‘’Églises vertes” est déjà très développé déjà en Europe et en Amérique.

‘’Eglise verte’’ permettra la mise en œuvre de 43 projets sur la période 2023-2028. Le programme est axé sur l’éducation à une culture environnementale et la promotion environnementale et écologique.

A.A.A

17 mars 2023