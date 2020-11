Mgr Agboton de retour au bercail

L’’ex-archevêque de Cotonou a été accueilli ce vendredi 20 novembre 2020 à l’aéroport international Benardin Cardinal Gantin de Cotonou par Mgrs Gonsallo et Houngbedji. Il rentre au pays après 10 ans .

Le Comité de soutien au retour de Mgr Marcel Honorat Agboton a annoncé la nouvelle à travers un communiqué.

Le Comité remercie « toutes les personnes qui par leurs voix, leurs plumes, leurs bons offices, leurs prières ou simplement leurs convictions ont contribué activement et loyalement au succès de cette grande initiative humaniste et chrétienne ».

« L’Eglise, notre mère dans la foi nous a toujours enseignés la miséricorde et la charité. Nous en avons encore une fois aujourd’hui l’illustration et notre espérance n’en est que plus grande », indique le comité.

Mgr Marcel Honorat Agboton est désormais chez lui après 10 ans de séjour en France.

