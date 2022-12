Message du Parti Bloc Républicain

Liberté-Travail-Prospérité

Mesdames et messieurs,

Béninoises et béninois,

Chers amis,

Depuis le 23 décembre 2022 s’est ouverte la campagne pour les élections législatives dans notre pays. Cette campagne se déroule afin de vous permettre d’opérer en toute connaissance de cause et de façon lucide le choix convenable pour notre pays le 8 janvier prochain.

Oui vous allez devoir choisir, choisir non pas un projet de société comme tendent à vous le faire croire certaines formations politiques. Mais vous choisirez plutôt des orientations politiques qui certainement vont influencer la gouvernance de notre pays pour les trois prochaines années. Bien plus encore ces orientations politiques détermineront les lignes de force béninoise de cette fin de quart de siècle.

Quel sera donc le rôle des députés que vous aurez à choisir le 8 janvier prochain ?

Premièrement, il est de voter la loi, une loi commune qui s’impose à nous tous et qui est le reflet de notre volonté de vivre ensemble dans une société bien organisée mettant chacun en face de ses droits mais aussi de ses devoirs.

Deuxièmement, il est de consentir l’impôt, impôt qui garantit notre souveraineté en tant que nation libre et indépendante capable de subvenir à ses propres besoins en comptant d’abord sur ses propres moyens.

Troisièmement, il est de contrôler l’action du gouvernement, un gouvernement légitime que vous aviez élu vous-même pour conduire notre destinée commune. Et c’est justement pour exercer cette responsabilité que le Bloc Républicain, ses 109 candidats et leurs suppléants respectifs sont sur le terrain depuis ce jour pour solliciter votre confiance.

Qu’est ce qui nous guide ?

Un constat !

Le Bénin est dans l’épreuve et plus que jamais le Bénin est face à un choix historique. Est-ce que nous allons faire les efforts nécessaires pour continuer de révéler notre pays ? ou est-ce que pour des raisons de facilité, nous allons nous laisser glisser sur une pente qui nous conduira certainement vers une situation économique et sociale extrêmement difficile ?

Saurions-nous, nous rassembler face à la menace ?

Mais pourquoi y’a t’il menace qui pèse sur nous ?

Parce que nous sommes concurrencés depuis des années par des pays immenses, par des pays peuplés de milliards d’habitants, par des pays qui travaillent dur, par des pays qui investissent, par des pays qui produisent et qui progressivement prennent toutes les places sur le marché régional et international.

Une grande partie de nos difficultés provient donc du fait que nous ne produisons pas assez et que nous avons encore des pans entiers de notre industrie qui sont embryonnaires.

Or derrière cette baisse de production qu’y a-t-il ?

Il y’a la baisse de nos revenus, la baisse de notre richesse, il y’a l’emploi qui ne se développe pas et le chômage qui monte et des souffrances de plus en plus grandes pour beaucoup de nos concitoyens.

Pour permettre à notre gouvernement de mettre en place les politiques qui endiguent ces souffrances, il faut identifier la racine du mal et apporter l’encadrement juridique nécessaire aux innovations et aux actions stratégiques.

C’est pourquoi je vous demande à tous de donner la majorité au Bloc Républicain, le parti du cheval Blanc cabré au soir du 8 janvier prochain afin de lui permettre de :

– Renforcer la compétitivité de nos entreprises pour lutter efficacement contre le chômage de masse.

– Poursuivre la réforme de l’éducation pour redonner à l’école sa place de l’excellence pour préparer les bases solides de l’économie du 21em siècle qui repose sur les percées scientifiques et les sauts technologiques.

– Transformer en profondeur les moyens judiciaires, pénitentiaires et sécuritaires de l’état pour protéger notre liberté et assurer la sécurité de tous.

– Poursuivre les réformes visant à redonner à chaque famille béninoise la maîtrise de notre destin national à travers le pouvoir d’achat car chaque enfant du Bénin en ce 21e siècle constitue la principale richesse de notre pays.

Mesdames et messieurs, mes chers amis,

Avec le bloc Républicain,

C’est une nouvelle génération qui se lève, qui demande un espoir dont personne n’a le monopole ni le privilège, elle est constituée de jeunes et de femmes qui prennent le risque de s’engager en politique malgré la caricature qui y faite. Elle porte les couleurs de la différence dans le discours et dans les actes et elle ne s’en excuse pas. Elle ne demande rien pour elle-même mais tout pour notre pays.

Aidez-nous à bâtir une terre d’espérance en Afrique.

Vive le Bloc Républicain

Vive le Bénin.

Je vous remercie.

Secrétaire Général National du Bloc Républicain,

Abdoulaye BIO TCHANÉ

29 décembre 2022 par