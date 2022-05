Message du Directeur Général du WAP à l’occasion d ela celebration de la Journée Mondiale du Patrimoine Africain

Le 5 mai, Journée du patrimoine mondial africain est l’occasion pour les peuples du monde entier, de célébrer le patrimoine culturel, naturel, historique et unique du continent africain.

Il est impérieux de valoriser nos patrimoines nationaux car l’Afrique ne dispose que de 12% environ de l’ensemble des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial et chose préoccupante, près de 40% de ces biens figurent sur la liste du patrimoine mondial en péril.

La Direction Générale du W-ARLY-PENDJARI s’associe à cette célébration et se réjouit du succès du partenariat public-privé entre le Bénin et l’ONG Internationale African Parks pour la réhabilitation et le développement du Parc national de la Pendjari, créé depuis 1961 ainsi que du Parc national du W-Bénin créé en 1954, tous deux formant une composante essentielle du Complexe transfrontalier W-ARLY-PENDJARI réparti entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger et classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

La Direction Générale du W-ARLY-PENDJARI salue la coopération avec la République du Niger et l’ONG Wild Africa Conservation avec qui African Parks met en œuvre actuellement le Plan d’Intervention Prioritaire de Développement et de Réhabilitation du Parc national du W-Niger.

Notre vision est d’atteindre une gestion intégrée et harmonisée du Complexe W-ARLY-PENDJARI avec l’ensemble des Etats concernés afin de réduire les menaces auxquelles il est exposé et pour le bien-être de la faune et des communautés riveraines.

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos partenaires gouvernementaux, nos donateurs, toutes les équipes de chacun des Parcs et les communautés locales qui nous permettent, d’accomplir notre travail de protection de ce patrimoine inestimable de l’Afrique de l’Ouest.

Hugues AKPONA

Directeur Général du WAP

African Parks

