A travers une publication sur sa page facebook ce mardi 09 novembre 2021, l’ex-président du Bénin, Boni Yayi a remercié Patrice Talon pour les diligences accomplies dans le cadre de la restitution de 26 œuvres culturelles par la France

« Pour la première fois dans l’Histoire, la France restitue certaines des œuvres pillées à une de ses anciennes colonies . Chose impossible hier, une réalité aujourd’hui, avec comme bénéficiaire, le Bénin qui en devient pionnier à une telle échelle », a écrit Boni Yayi.

Selon lui, c’est le preuve que le combat pour la liberté et la maitrise de notre histoire passée, présente et à venir, n’a jamais été abandonné. « À l’Afrique de savoir toujours compter avec le Bénin », a ajouté l’ex président. Boni Yayi a salué le courage et l’esprit d’ouverture du Président Français.

« Merci au Président de la République du Bénin pour les diligences accomplies et à notre vaillant peuple si attaché à sa culture et son patrimoine. Je suis de cœur avec vous. Que Dieu bénisse le Bénin, notre patrie commune », a-t-il conclu. Boni Yayi est invité à la cérémonie de retour des œuvres prévue pour ce mercredi 10 novembre 2021 au Palais de la Marina. Il serait hors du territoire national.

A.A.A

9 novembre 2021 par