Me Yvon Detchenou, Chevalier de l’Ordre national de France

L’ambassadeur de la France près le Bénin, SEM Marc Vizy a procédé, mercredi 23 novembre 2022, à la remise des insignes de chevalier de l’Ordre national du mérite à Me Yvon Detchenou. C’est en présence du président de la Cour suprême Victor Adossou.

Yvon Detchenou, bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin de 2017 à 2020 et en poste à la direction de l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) a été fait chevalier de l’Ordre national du mérite de France. Les insignes ont été remis à l’avocat béninois par l’’ambassadeur de la France près le Bénin, SEM Marc Vizy, mercredi 23 novembre 2022, à la résidence de France à Cotonou en présence du président de la Cour suprême Victor Adossou.

La France rend ainsi hommage à un avocat qui a contribué au renforcement des liens de coopération en la France et le Bénin. Yvon Detchenou a œuvré durant sa carrière au jumelage entre le barreau de Bordeaux et le Barreau du Bénin et au rayonnement de la francophonie à l’international.

Me Yvon Detchenou a été vice-président de la conférence des barreaux de l’espace UEMOA.

L’avocat béninois a exercé en qualité d’expert juriste à la commission de l’UEMOA.

M. M.

25 novembre 2022 par