Me Rufino d’Almeida expose la vision du BR aux opérateurs économiques

Une équipe du Bloc Républicain (BR) avec à sa tête le leader Me Rufino d’Almeida a rencontré les opérateurs économiques de la ville de Bohicon. La séance qui a eu lieu à la salle de conférence de l’Hôtel la Majesté a permis de présenter les potentiels candidas de la ville et d’exposer la vision du parti.

Les opérateurs économiques de la ville de Bohicon connaissent désormais les potentiels candidats du Bloc Républicain et notamment ceux de l’arrondissement de Bohicon dont : Alexandre Akoutou, Bertin Agbo Paul Adanou, Marcellin Zohoun et sans oublier la tête de liste Rufino d’Almeida.

Les conseillers Sylvestre Adongnimbo, Norbert Guedezoume et les candidats John Agbimè, Babylas Guèdègbé étaient aussi présents à cette rencontre.

Le cavalier en chef du parti Bloc Républicain, a exposé aux opérateurs économiques la vision du parti pour la ville de Bohicon. Le Directeur de cabinet du ministre d’État chargé du plan et du développement

a notamment exposé le volet relatif à l’environnement des affaires à Bohicon.

L’équipe du cheval blanc cabré a apporté des réponses aux nombreuses préoccupations des opérateurs économiques. Ces derniers ont remercié Me Rufino d’Almeida pour cette initiative qui vise le développement de Bohicon.

Les candidats du Bloc Républicain aux élections municipales et communales du 17 mai 2020 ont été attentifs aux conseils des opérateurs économiques.

La séance a également connu la participation du Directeur Générale de l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) M. Thomas Agbeva.

A.A.A

2 avril 2020 par