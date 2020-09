Me Maxime Bankolé dans un état critique

Dégradation de l’état de santé de Me Maxime Bankolé incarcéré à la prison civile d’Abomey-Calavi. L’huissier de justice est condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans dans une affaire domaniale.

L’huissier de justice a eu déjà deux crises à la prison civile d’Abomey Calavi, selon L’événement Précis.

La dernière en date du lundi 21 septembre 2020 a entraîné son évacuation d’urgence au Cnhu Hubert Koutoukou Maga de Cotonou au service cardiologie. Il n’a pas fini de suivre les soins puisqu’il a été ramené le lendemain à la prison civile d’Abomey-Calavi suite à son refus d’être menotté contre le lit de l’hôpital.

Le médecin traitant a insisté sur la nécessité d’évacuation sanitaire en raison de l’état de santé de son patient.

La même source précise que « Maître Maxime Bankolé aurait déposé un préavis pour observer une grève de la faim avec suspension de la prise de ses médicaments ».

Incarcéré le 2 juin 2020, Me Maxime Bankolé a écopé de 48 mois d’emprisonnement ferme et un million de FCFA d’amende pour complicité d’escroquerie et vente de parcelle à plusieurs acquéreurs.

A.A.A

28 septembre 2020 par