Me Luciano Hounkponou élu président de l’APDP

Maître Luciano Hounkponou a été élu président de l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) par ses pairs ce mardi 12 mars 2024.

Le nouveau président de l’APDP est maître-assistant des universités du Cames

Me Luciano Hounkponou est un avocat au Barreau du Bénin et ancien avocat du Barreau de Paris (France). C’est un expert juridique permanent auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Les autres membres de l’APDP sont Viviane Orou Tama, Charles Toko et Codjo Louis Dossou ; désignés par l’Assemblée nationale et l’avocat Friggens Jeffrey Ajavon désigné par le Barreau du Bénin.

L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) est chargée de veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte à l’identité humaine, aux droits de l’Homme, à la vie privée, aux libertés individuelles ou publiques.

