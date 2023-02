Me Huguette Bokpè faite Chevalier de la Légion d’honneur de la France

L’avocate béninoise et Secrétaire Exécutive de l’Institut National de la Femme (INF), Me Huguette Bokpè Gnacadja a été faite Chevalier de la Légion d’honneur de la France. La cérémonie de remise d’insigne s’est tenue, mercredi 15 février 2023, à Cotonou en présence de la ministre béninoise des affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé ; de l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas près le Bénin Geertruda Maria Tjoelker-Kleve ; de la présidente de l’INF Claudine Prudencio, de l’ex ministre de l’environnement Luc Gnacadja et d’autres invités.

Au nom de la République française, l’ambassadeur de France près le Bénin Marc Vizy a décerné, mercredi 15 février 2023, l’insigne de Chevalier de la Légion d’honneur de la France à Me Huguette Bokpè Gnacadja.

La France consacre par cette distinction une « éminente carrière notamment au service des droits des femmes au Bénin et plus largement sur le continent africain et au-delà ».

« Votre combat pour l’émancipation des femmes que vous voyez comme une condition indispensable du développement économique et social d’une société est majeure. Il se traduit par un long, peut-être un très long cheminement parcouru également par la France depuis l’adoption le 26 août 1789 de la Déclaration des Droits de l’Homme au sens large et du citoyen jalonné de plusieurs étapes. Votre engagement de toujours fait de vous Me Huguette Gnacadja un phare (...) », a indiqué Marc Vizy, ambassadeur de France près le Bénin à l’avocate béninoise faite Chevalier de la Légion d’honneur de la France.

Un riche parcours de 25 années que l’heureuse récipiendaire explique par la « passion » et la volonté divine. « (…) Une chose est sûre, la passion de la défense des marginaux, de la veuve et l’orphelin a commencé à me dévorer très tôt. La passion de porter assistance aux personnes que l’on brime, celle de défendre ceux qui ont commis l’irréparable de la manière la plus effroyable qui soit mais qui ont besoin que l’issue d’un procès qui va fixer leur sort, quelqu’un leur donne un visage humain en tentant d’expliquer l’inacceptable. Au fil du temps et de la pratique, cette passion s’est focalisée sur la femme et sur les enfants », a indiqué Me Huguette Bokpè Gnacadja.

La ‘’Légion d’honneur’’ est la plus haute décoration honorifique française qui récompense des personnes ayant des mérites dans l’exercice pendant au moins 20 ans d’activité au bénéfice de l’intérêt général et de la nation.

Me Huguette Bokpè Gnacadja est Avocate au Barreau du Bénin depuis 32 ans, défenseure des droits des femmes et des enfants.

Depuis septembre 2021, Me Huguette Bokpè Gnacadja est la Secrétaire Exécutive de l’Institut National de la Femme (INF).

L’INF a pour mission de veiller à la promotion du statut de la femme dans les domaines politique, social, économique, culturel et de lutter contre toutes les formes de violences et de discriminations à l’égard des femmes.

Marc MENSAH

17 février 2023 par ,