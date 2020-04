Me Djikui dénonce la décision de la CADHP

Dans un entretien accordé à Urban FM, l’avocat béninois, Me Cyrille Djikui s’est prononcé sur la décision de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuple (CADHP) pour la suspension des élections communales et municipales du 17 mai prochain, suite à une requête de l’homme d’affaires et opposant au régime du président Patrice Talon, Sébastien Ajavon.

Pour le Bâtonnier, la juridiction continentale s’autorise trop de choses, et interfère « un peu trop dans les affaires des Etats ». « On a l’impression que les Etats n’ont plus de souveraineté, les Etats ne peuvent plus s’auto-déterminer », a-t-il dénoncé.

Selon Me Cyrille Djikui, on ne saurait apprécier la vie d’un Etat à travers un individu. Pour le Bâtonnier, on ne peut suspendre les élections du 17 mai prochain parce que Sébastien Ajavon ne va à ces élections. Aucun « acte concret » ne l’empêche de participer aux élections, a-t-il souligné.

F. A. A.

