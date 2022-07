Mayer Brown conseille le Bénin sur les projets d’énergie solaire et thermique

Mayer Brown a conseillé le Gouvernement du Bénin et le MCA-Bénin II (une entité de la Millennium Challenge Corporation basée aux États-Unis) sur les premiers projets d’énergie solaire et thermique indépendants dans le pays.

Mayer Brown a assisté le Gouvernement du Bénin dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un processus d’appel d’offres concurrentiel qui a résulté en l’attribution de 4 conventions de concession portant sur des centrales photovoltaïques totalisant 50 MW de puissance installée qui seront réalisées par GreenYellow et Egnon Consulting et financées par IFC et Proparco.

En outre, Mayer Brown a également été conseil du gouvernement dans le cadre du projet de conception, construction, exploitation et maintenance d’une centrale électrique à cycle combiné de 41 MW à Maria Gleta ; également sous forme d’IPP.

Ces projets contribueront à favoriser la croissance économique du pays en fournissant de l’énergie à près de 300 000 entreprises et foyers béninois.

Mayer Brown a conseillé le Gouvernement du Bénin avec Olivier Mélédo, associé au sein du département Énergie et Infrastructures à Paris, et Stéphane Joly (collaborateur).

Sinclair Legal (Laurent Vandomme) a conseillé le sponsor GreenYellow.Clifford Chance (Delphine Siino Courtin et Corinne Duvnjak) a conseillé les prêteurs IFC et Proparco

13 juillet 2022 par