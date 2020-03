Maximilien Kiniffo inhumé samedi prochain

L’ancien chef de la circonscription urbaine de Cotonou, et ex administrateur au Conseil national des chargeurs du Bénin (CNCB), Maximilien A. Kiniffo sera inhumé le samedi 07 mars prochain dans la stricte intimité familiale à Ouidah.

Selon le programme des obsèques, une veillée de prière sera dite le jeudi 05 mars en l’église Saint Jean-Baptiste de Cotonou.

Le vendredi 06 mars, arrivée de la dépouille par le vol de la compagnie Air France à 22 heures à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

Le samedi 07 mars, recueillement et office religieux à l’église Saint Jean-Baptiste suivi de l’inhumation.

Maximilien A. Kiniffo est décédé le 20 février 2020 à Paris dans sa 64ème année.

F. A. A.

