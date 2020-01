Mathias Gbèdan, désormais membre de l’UP

Le parti Union Progressiste (UP) a enregistré une adhésion ce samedi 18 janvier 2020. L’ex maire de la commune de Sèmè-Kpodji, Mathias Gbedan a officiellement marqué son appartenance à cette formation politique de la mouvance présidentielle à l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée en son domicile à Ekpè.

L’ancien maire de la commune de Sèmè-Kpodji a souligné que c’est pour répondre à l’appel des populations qu’il fait son comeback sur l’échiquier politique. « Depuis des mois, les gens viennent me prier de venir les sauver », a-t-il confié.

Les acteurs politiques présents à la cérémonie d’adhésion tout en saluant le retour sur la scène politique de Mathias Gbèdan, l’ont rassuré de leur soutien pour une écrasante victoire de l’UP aux prochaines élections dans la commune de Sèmè-Kpodji.

La cérémonie a connu la présence de Epiphane Gbèdo et Sylvestre Zinsou, respectivement coordonnateurs du parti à Ekpè et Agblangandan. Des jeunes, des sages et notables ainsi que des femmes de l’arrondissement étaient fortement représentés.

