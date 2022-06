Martin Ogoussan, directeur des Bourses et Aides universitaires

En Conseil des ministres ce mercredi 22 juin 2022, Martin Ogoussan a été nommé directeur des Bourses et Aides universitaires.

Nomination à la tête de la direction des Bourses et Aides universitaires. Sur proposition du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Monsieur Martin Ogoussan a été nommé Directeur des Bourses et Aides universitaires. Sa nomination intervient après le décès de Rufin Akiyo ex-Directeur des Bourses et Aides universitaires. Il est décédé, dimanche 06 février 2022, au CNHU à l’âge de 50 ans des suites d’une courte maladie.

A.Ayosso

22 juin 2022 par ,