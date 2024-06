Marius Tchomakou, nouveau Président de la FNEB

Marius Tchomakou succède à Véritas In’tisor Koudogbo à la tête de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB).

Marius Tchomakou, ancien président du Bureau d’Union d’Entité (BUE) de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication (FLLAC), a été choisi pour mener la défense des intérêts de ses pairs étudiants au cours des douze prochains mois. Cette décision, annoncée par le Conseil Central Fédéral (CCF) de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) le 29 mai 2024, intervient une semaine après le scrutin du 22 mai. Prenant effet immédiatement, cette décision abroge toute décision contraire ou antérieure et est, selon l’article 3 de la note, "sans recours". La victoire de Marius Tchomakou confirme les résultats provisoires de la Commission électorale fédérale autonome (CEFA), qui avait déclaré gagnante la liste "La Renaissance" avec 2.591 voix sur 2.797 électeurs. En succédant à Véritas In’tisor Koudogbo, le nouveau président de la FNEB fait preuve d’un engagement profond et d’une capacité managériale impressionnante, ayant convaincu à la fois les anciens "fédérés" et les actuels responsables.

Reconnu pour son dévouement et son leadership exemplaire, Marius Tchomakou incarne une vision novatrice et dynamique pour la FNEB. Sa présidence est attendue avec beaucoup d’enthousiasme et d’espoir, car il a démontré à plusieurs reprises sa détermination à améliorer les conditions des étudiants. Son ascension à ce poste témoigne de sa compétence et de sa passion pour servir et représenter ses pairs avec intégrité et efficacité. L’arrivée de Marius Tchomakou à la tête de la FNEB est un signe prometteur pour l’avenir des étudiants, un leader dont la réputation et les actions parleront sans aucun doute en faveur de leurs intérêts.

S.T.

