Marc Vizy au cabinet de Alain Orounla

Le nouvel ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy, a été reçu par le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla, porte-parole du gouvernement dans l’après midi de ce vendredi 30 octobre 2020. Le renforcement de la coopération entre la France et le Bénin dans le secteur des médias ainsi que l’organisation transparente de la présidentielle de 2021 sont entre autres les sujets abordés par les deux personnalités.

A sa sortie d’audience, l’ambassadeur de la France a souligné avoir échangé avec le ministre Alain Orounla, du rôle du Porte Parole du gouvernement. Selon le diplomate français, « le porte parole du gouvernement est la voix la plus autorisée pour parler des projets gouvernementaux surtout qu’ils sont nombreux au Bénin. On a passé en revue l’ensemble des projets du gouvernement et les possibilités de partenariat avec la France mon pays ».

Évoquant la coopération dans le domaine des médias, l’ambassadeur a été rassurant. « Ça existe la coopération entre la France et le Bénin en terme de communication car la France a des partenariats dans le domaine de la formation par exemple des journalistes », a confié Marc Vizy.

Fier de la visite de l’ambassadeur français, le ministre de la communication a précisé que les échanges ont tourné autour des observations que peuvent avoir les pays étrangers à l’endroit du Bénin, un pays dont la démocratie est saluée de par le monde.

F. A. A.

31 octobre 2020 par