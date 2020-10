Le conseil des ministres du mercredi 14 Octobre 2020 a procédé à six nominations dans les ministères des Affaires étrangères et de la Santé.

Au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, Monsieur Marc Hermanne G. Araba est Ambassadeur, Représentant permanent du Bénin auprès des Nations-Unies à New-York.

Marc Hermanne G. Araba a été secretaire général au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

M. M.

14 octobre 2020 par